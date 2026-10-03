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«Вы не можете управлять воротами»: школа детей Гарри и Меган отказала Сассексам в VIP-въезде

«Вы не можете управлять воротами»: школа детей Гарри и Меган отказала Сассексам в VIP-въезде

Принц Гарри и Меган Маркл потребовали, чтобы школа их детей в Котсуолдсе переписала правила подъезда: VIP-въезд через парковку для персонала, запрет на телефоны у ворот для остальных семей, перекрытая полоса движения.

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