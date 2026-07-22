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Сколько заработала сборная Кабо-Верде на ЧМ-2026? Это единственная команда, которую Испания не обыграла

Сколько заработала сборная Кабо-Верде на ЧМ-2026? Это единственная команда, которую Испания не обыграла

Герои минувшего турнира!Сборная Кабо-Верде стала одной из главных сенсаций ЧМ-2026. Команда, которая впервые в своей истории прилетела на мундиаль, неожиданно преодолела групповой этап (сыграла вничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией) и попала в число 32 сильнейших сборных турнира.

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