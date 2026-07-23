Рубио назвал условие урегулирования на Украине

Для достижения мира на Украине потребуются «новые идеи» о том, как можно завершить конфликт. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает The Guardian.
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