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Рубио назвал условие урегулирования на Украине

Рубио назвал условие урегулирования на Украине

Для достижения мира на Украине потребуются «новые идеи» о том, как можно завершить конфликт. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает The Guardian.

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