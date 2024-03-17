Являются ли лоскутные одеяла искусством? Этот вопрос волнует мир лоскутных одеял, ремесел и искусства наверное уже целое столетие.
Увлекательный мир художественных лоскутных одеял
Комментарии
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Герман Арутюнов
маслом.. Не надо уходить от материала. Лучше как раз подчеркивать лоскутность и тем самым передавать тот деревенский уютный и скромный мир, который и породил
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9 час.
Герман Арутюнов
лоскутное искусство. Уверен, что из лоскутов можно даже сделать картину, которую можно будет принять за сделанную из металла. Или из дерева. Или из пластмассы. Но зачем? Искусство в каком-то материале (дерево, металл, кожа, камень) должно не имитировать другой материал, но поражать тайной и красотой именно этого материала. Лоскуты сами по себе невзрачные и
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9 час.
Герман Арутюнов
бытовые кусочки ткани, но в руках лоскутниц превращаются в теплые и домашние образы деревенской жизни...
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9 час.
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