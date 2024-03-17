Увлекательный мир художественных лоскутных одеял

маслом.. Не надо уходить от материала. Лучше как раз подчеркивать лоскутность и тем самым передавать тот деревенский уютный и скромный мир, который и породил

Герман Арутюнов

лоскутное искусство. Уверен, что из лоскутов можно даже сделать картину, которую можно будет принять за сделанную из металла. Или из дерева. Или из пластмассы. Но зачем? Искусство в каком-то материале (дерево, металл, кожа, камень) должно не имитировать другой материал, но поражать тайной и красотой именно этого материала. Лоскуты сами по себе невзрачные и