WP: союзники США разочарованы политикой Вашингтона по защите населения Газы

Союзники США становятся все более разочарованными тем, что Вашингтон прилагает недостаточно усилий для решения гуманитарных вопросов в секторе Газа и защиты гражданского населения анклава на фоне продолжающегося палестино-израильского конфликта.
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