Идеальное тело за 10 минут с Синди Кроуфорд.

Ностальжи… Великолепная Синди Кроуфорд. Именно она сделала популярными фитнес в домашних условиях и самостоятельные тренировки, что помогло многим женщинам сделать фигуру стройнее, а тело более подтянутым.
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