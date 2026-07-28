Эльмира Зарипова туры эфирда электрон мактау тактасын эшләтеп җибәрү турында сөйләячәк

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова электрон мактау тактасын эшләтеп җибәрүгә һәм республикадагы хезмәт базарындагы хәлгә багышланган туры эфир үткәрәчәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии