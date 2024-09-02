Метшин о подростковых клубах: «Соблазн был переделать под всякие „Пятерочки”»

В Казани завершается капитальный ремонт подростковых клубов. Несмотря на наличие противников поддержания этой инфраструктуры, городу удалось ее отстоять, рассказал на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
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