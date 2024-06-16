NBC: ВС США в Сомали нанесли удар негласному лидеру ИГ*

Global Look Press/Tech. Sgt. Alexandre Montes/Keystone Press Agency Американскими военными в конце мая был нанесен удар по сомалийскому исламисту и лидеру террористической группировки "Исламское государство"* Абдулкадиру Мумину, сообщил 15 июня телеканал NBC со ссылкой на источники в правительственных кругах.
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