NBC: ВС США в Сомали нанесли удар негласному лидеру ИГ*

Global Look Press/Tech. Sgt. Alexandre Montes/Keystone Press Agency Американскими военными в конце мая был нанесен удар по сомалийскому исламисту и лидеру террористической группировки "Исламское государство"* Абдулкадиру Мумину, сообщил 15 июня телеканал NBC со ссылкой на источники в правительственных кругах.