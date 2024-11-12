В США военный Тейшейра получил 15 лет тюрьмы за раскрытие данных Пентагона

В США окружной суд штата Массачусетс признал американского военнослужащего Джека Дагласа Тейшейру виновным в раскрытии секретной информации Пентагона через онлайн-платформу Discord и приговорил его к 15 годам лишения свободы.
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