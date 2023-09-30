"Цивилизованный мир" разочаровался в русском народе

Евгений МакЛауд

похоже на этих выборах путину 110% голосовавших не нарисуют. не оправдал надежды западных кураторов держать Россию в нищете пока все не вымрут. А ситуация с завозом мигрантов ещё более ситуацию подогрела. Так что появилась реальная возможность получить штыком в афедрон и вопрос - ещё долго будут жидоанглосаксов ублажать всякие наибулины с силуановыми при твоём потворстве??