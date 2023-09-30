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"Цивилизованный мир" разочаровался в русском народе

"Цивилизованный мир" разочаровался в русском народе

Это всё-таки случилось. Довели мы Запад своим плохим поведением до нервного срыва. Пришлось ему сбросить свою маску поборника демократии, радетеля о благополучии русского народа, защитника нас от тирании кремлёвской, что держит нас в нищете беспросветной и открыть миру настоящее, исключительно русофобское личико.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
&quot;Народ, не признающий педерастов, не являеЦЦа свободным!&quot; &quot;Тока ЛГБТ - светоч СВОБОДЫ!&quot;.
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10 час.
Юрий Золотарев
Ххоспиди-и-и-и! Какое СЧАСТЬЕ, что мы, русские, НЕ свободны ИХ &quot;свободой&quot;!
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10 час.
Евгений МакЛауд
похоже на этих выборах путину 110% голосовавших не нарисуют. не оправдал надежды западных кураторов держать Россию в нищете пока все не вымрут. А ситуация с завозом мигрантов ещё более ситуацию подогрела. Так что появилась реальная возможность получить штыком в афедрон и вопрос - ещё долго будут жидоанглосаксов ублажать всякие наибулины с силуановыми при твоём потворстве??
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9 час.

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