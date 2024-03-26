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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич не реализовал буллит в овертайме матча против «Вегаса». У него 7 бросков и «минус 1» за 23:15

Бучневич не реализовал буллит в овертайме матча против «Вегаса». У него 7 бросков и «минус 1» за 23:15

Форвард «Сент-Луиса» упустил шанс принести своей команде победу над «Голден Найтс» в игре регулярного чемпионата НХЛ (1:2 ОТ).

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