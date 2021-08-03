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Шоумен Сергей Зверев — официально кандидат в депутаты Госдумы от Бурятии

Шоумен Сергей Зверев — официально кандидат в депутаты Госдумы от Бурятии

Шоумен и стилист Сергей Зверев идет на выборы от партии «Зелёные». .

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Виктор Окунев
Охренеть... Куда мы катимся?
Дмитрий Калашников
Ну, выдвинуть-то выдвинули. А голосовать буряты за него будут? Или все-таки сохранят здравый смысл?
Владимир Eвтушенко
пройдёт эта мразь по партийным спискам, как некогда Кобзон прошёл.
Руслан Баратов
Содом и Гоморра.
Виктор маслов
Россияне,радуйтесь.Скоро бурятино будет законы издавать,а Путин подписывать.
Владимир Безбадченко
Во докатилась власть! Зарегистрировали шута! Хотя, если разобраться, кто-то славно подставил и всю эту фейковую избирательную систему и Думу, и главу, и самоё Бурятию! Сама партия "зелёные" не попутала цвет?
Владимир Безбадченко
Я в Крыму говорил с москвичом. Спрашивает, что это за Бурятия? А где это Байкал? Теперь можно сказать, что Бурятия это где за зверева голосуют! Буряты, мне стыдно за нас!
Виктор Шихалдин
были случаи в истории - коня в сенат избирали
Владимир Eвтушенко
Не избирали, а назначали. Сделал это Калигула, сейчас это делает ЕР - вводит " коней" по спискам партийным.
Александр Денисов
Коня ладно, а вот маму лошади собчачьих кровей, тоже из тех мест а Совфед двинули.
николай лебедев
Жириновский не потерпит конкурента, клоун на сцене должен быть один.
Юрий Куколин
Вот чепушилло.Госдура с таким активом петухов далеко поехает.
А Кудасов
Они что там в Бурятии? Или народ тут не причём?
Виктор маслов
Кандидат в президенты была проститутка Ксюха,а почему брадобрей не может быть кандидатом в депутаты?Это,братцы,Россия.
Володя Жерноклев
Обезьяны в этом зверинце только и не хватало
Александр Лагуткин
С языка сняли! Эти нас точно "осчастливят"!
Александр
Агония какая-то!
Владимир Eвтушенко
Это и есть агония ЕР.
Александр Лагуткин
Буряты, Бога побойтесь!
Яна
У них что, своих претендентов нет или веселее жить хотят..?
Александр
Может, Шойгу его в генералы возьмет?! Он тоже смазливый. А во врагов и стрелять не надо будет, от хохота умрут.
Андрей Сулимин
И вот таких дебилов,скоро половина будет в думе. Этот цирюльник , просто хочет к кормушке. Потому что больше нигде не нужен.

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