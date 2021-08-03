Шоумен Сергей Зверев — официально кандидат в депутаты Госдумы от Бурятии

АртемПолитикаШоумен Сергей Зверев — официально кандидат в депутаты Госдумы от БурятииШоумен и стилист Сергей Зверев идет на выборы от партии «Зелёные». .Вернуться к статье228НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВОВиктор ОкуневОхренеть... Куда мы катимся?Дмитрий КалашниковНу, выдвинуть-то выдвинули. А голосовать буряты за него будут? Или все-таки сохранят здравый смысл?Владимир Eвтушенкопройдёт эта мразь по партийным спискам, как некогда Кобзон прошёл.Руслан БаратовСодом и Гоморра.ВМВиктор масловРоссияне,радуйтесь.Скоро бурятино будет законы издавать,а Путин подписывать.Владимир БезбадченкоВо докатилась власть! Зарегистрировали шута! Хотя, если разобраться, кто-то славно подставил и всю эту фейковую избирательную систему и Думу, и главу, и самоё Бурятию! Сама партия "зелёные" не попутала цвет?Владимир БезбадченкоЯ в Крыму говорил с москвичом. Спрашивает, что это за Бурятия? А где это Байкал? Теперь можно сказать, что Бурятия это где за зверева голосуют! Буряты, мне стыдно за нас!Виктор Шихалдинбыли случаи в истории - коня в сенат избиралиВладимир EвтушенкоНе избирали, а назначали. Сделал это Калигула, сейчас это делает ЕР - вводит " коней" по спискам партийным.Александр ДенисовКоня ладно, а вот маму лошади собчачьих кровей, тоже из тех мест а Совфед двинули.НЛниколай лебедевЖириновский не потерпит конкурента, клоун на сцене должен быть один.Юрий КуколинВот чепушилло.Госдура с таким активом петухов далеко поехает.А КудасовОни что там в Бурятии? Или народ тут не причём?ВМВиктор масловКандидат в президенты была проститутка Ксюха,а почему брадобрей не может быть кандидатом в депутаты?Это,братцы,Россия.ВЖВолодя ЖерноклевОбезьяны в этом зверинце только и не хваталоАлександр ЛагуткинС языка сняли! Эти нас точно "осчастливят"!ААлександрАгония какая-то!Владимир EвтушенкоЭто и есть агония ЕР.Александр ЛагуткинБуряты, Бога побойтесь!ЯЯнаУ них что, своих претендентов нет или веселее жить хотят..?ААлександрМожет, Шойгу его в генералы возьмет?! Он тоже смазливый. А во врагов и стрелять не надо будет, от хохота умрут.Андрей СулиминИ вот таких дебилов,скоро половина будет в думе. Этот цирюльник , просто хочет к кормушке. Потому что больше нигде не нужен.Комментировать
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