max.ru/Полиция Кировской области В городе Лузе Кировской области полицейские задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в массовом повреждении автомобилей и угоне.
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