Полицейские исполнили новогоднюю мечту юных жителей Артема в Приморском крае

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему присоединились к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», главная цель которой – подарить атмосферу новогоднего волшебства детям из многодетных семей и ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.