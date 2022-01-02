Полицейские исполнили новогоднюю мечту юных жителей Артема в Приморском крае

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему присоединились к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», главная цель которой – подарить атмосферу новогоднего волшебства детям из многодетных семей и ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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