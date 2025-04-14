Более 460 столичных школ помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

Более 460 школ Москвы помогают участникам специальной военной операции (СВО), жителям новых регионов и приграничных территорий – учащиеся собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, пишут письма военным со словами поддержки, а также приглашают бойцов СВО на различные мероприятия.