3-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится 7 апреля

Тремя матчами сегодня завершится 3-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Центральное противостояние примет Гродно, где на поле выйдут серебряный и бронзовый призеры прошлого сезона - "Неман" против "Торпедо-БелАЗ".
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