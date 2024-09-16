Почему Украина не прозреет, как прозрела Грузия

На днях все добрые русские люди констатировали, что маленькая, но гордая кавказская страна под названием Джорджия (впрочём, её наверное уже надо называть Грузией?) продолжает всех и вся удивлять - недавно она приняла нашумевшие законы об иноагентах и о запрете пропаганды содомии, а третьего дня основатель их правящей партии "Грузинская мечта" батоно Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал Саакашвили в 2008 году.