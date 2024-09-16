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Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    КАКАЯ СЕРБИЯ!? Нам и ВЕСЬ ЕС не нужен! НАМ нужно перекрыть Черное море (спокойно купаться), а они потом пусть РЕПУ ЧЕ...США сломали серба...
  • саша дмитренко
    что  вы  вцепились  в  эту  сербию?  уточним-нужна  ли  нам  сербия  и  зачем?? прекратите  нести  бред  про  какую т...США сломали серба...
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    ДА! Как настоящий евреища, в те времена он круто повязал ОГРОМНЫМИ деньгами, за счет дорогущей нелегальной эмиграции ...«Весь мир ждёт» –...

Почему Украина не прозреет, как прозрела Грузия

На     днях  все  добрые  русские  люди  констатировали,  что   маленькая,  но  гордая  кавказская  страна  под  названием  Джорджия  (впрочём,  её  наверное   уже   надо  называть   Грузией?)   продолжает    всех  и  вся  удивлять      -   недавно  она  приняла     нашумевшие  законы   об  иноагентах  и о  запрете  пропаганды  содомии,  а    третьего  дня основатель  их  правящей партии "Грузинская мечта"  батоно  Иванишвили  заявил,  что  Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал Саакашвили в 2008 году.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
У хохла три беды: зависть,ненависть и жадность. Это в них неистребимо......
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15 час.
S
Sobering
Азербайджанцев в Иране намно-о-о-о-го больше, чем в самом Азербайджане. Так что не нация была создана, а  недогосударство Азербайджан. В Иране также живёт огромное количество иудеев. И живут нормально.
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15 час.

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