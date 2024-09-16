На днях все добрые русские люди констатировали, что маленькая, но гордая кавказская страна под названием Джорджия (впрочём, её наверное уже надо называть Грузией?) продолжает всех и вся удивлять - недавно она приняла нашумевшие законы об иноагентах и о запрете пропаганды содомии, а третьего дня основатель их правящей партии "Грузинская мечта" батоно Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал Саакашвили в 2008 году.
Почему Украина не прозреет, как прозрела Грузия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
У хохла три беды: зависть,ненависть и жадность. Это в них неистребимо......
Ответить
15 час.
S
Sobering
Азербайджанцев в Иране намно-о-о-о-го больше, чем в самом Азербайджане. Так что не нация была создана, а недогосударство Азербайджан. В Иране также живёт огромное количество иудеев. И живут нормально.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии