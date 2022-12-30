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Кириос о том, что Томлянович снялась с United Cup: «Интересно, выставит ли Стосур ее козлом отпущения, как это сделал Хьюитт в случае со мной»

Капитан мужской сборной Австралии Ллейтон Хьюитт прокомментировал то, что Ник Кириос снялся с United Cup за день до старта.

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