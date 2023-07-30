Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

110 подписчиков

«Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня

«Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня

В своем инстаграме Тарьей Бо выложил фото из душа, где он, намылив голову, стоит вместе с другими норвежскими биатлонистами – Стурлой Хольмом Лагрейдом, Йоханнесом Дале, Ветле Шостадом Кристиансеном, Филип Андерсеном и Эндре Стремсхаймом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх