«Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня

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В своем инстаграме Тарьей Бо выложил фото из душа, где он, намылив голову, стоит вместе с другими норвежскими биатлонистами – Стурлой Хольмом Лагрейдом, Йоханнесом Дале, Ветле Шостадом Кристиансеном, Филип Андерсеном и Эндре Стремсхаймом.