«Чек Индекс»: мужчины не экономят на подарках к свиданию

За год минимальный набор аксессуаров и подарков к свиданию стал стоить дороже примерно на 10%. В целом цветы, конфеты и билеты (например, в кино) обходятся мужчине от четырех с половиной тысяч рублей и выше, говорится в результатах исследования сервиса «Чек Индекс».