Три российские компании заключили соглашение о стратегическом взаимодействии на форуме ИННОПРОМ

10 июля в рамках ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге три российские компании подписали соглашение о стратегическом взаимодействии в сфере автоматизации и роботизации промышленных предприятий, интралогистики и производственных процессов.
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