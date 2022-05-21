Делегация России покинула встречу министров торговли АТЭС во время выступления США

Минэкономразвития России разместило фотографию с пустующим креслом главы министерства Максима Решетникова на фоне трансляции доклада США во время встречи министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.
Минэкономразвития России разместило фотографию с пустующим креслом главы министерства Максима Решетникова на фоне трансляции доклада США во время встречи министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.
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