В селе Красноярского края огороды и пчелы погибли от распыления химикатов

Жители села Кекур Сухобузимского района обратились в прокуратуру с жалобой. С 7 по 14 июля люди в специальной экипировке с помощью летательной техники распылили на огороды 30 жителей села неизвестное химическое вещество.
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