Сирия «переходного периода»: база Хмеймим окружена боевиками, все ждут приказа

Более 60 лет руководившая страной партия «Баас» объявила о прекращении своей деятельности. Новая власть, состоящая из представителей оппозиции, получила контроль над имуществом и вооружением, ранее принадлежавшими партии.
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