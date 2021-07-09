Происшествия

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В подмосковном Щелково сотрудники Госавтоинспекции сопроводили автомобиль с беременной женщиной в перинатальный центр

В ходе несения службы на улице Московской в п. Монино к сотрудникам ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» старшему лейтенанту полиции Леониду Семчику и лейтенанту полиции Сергею Титову обратился мужчина.

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