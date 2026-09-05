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Живая Кубань

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Удар по военной логистике Украины: Минобороны перечислило пораженные объекты

Удар по военной логистике Украины: Минобороны перечислило пораженные объекты

Удар по военной логистике Украины: Минобороны перечислило пораженные объектыРоссийские войска ночью нанесли групповой удар по объектам, которые используются в интересах ВСУ.

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