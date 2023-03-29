Суд вернул в СИЗО фигуранта дела о хищениии 952 млн рублей экс-сенатора Сабадаша

Александр Сабадаш заключен под стражу до 22 мая. Петербургский городской суд рассмотрел удовлетворил апелляцию прокуратуры об изменении меры пресечения бывшему сенатору Александру Сабадашу, который является фигурантом дела о хищении 952 млн рублей.