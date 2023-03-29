Суд вернул в СИЗО фигуранта дела о хищениии 952 млн рублей экс-сенатора Сабадаша

Александр Сабадаш заключен под стражу до 22 мая. Петербургский городской суд рассмотрел удовлетворил апелляцию прокуратуры об изменении меры пресечения бывшему сенатору Александру Сабадашу, который является фигурантом дела о хищении 952 млн рублей.
Александр Сабадаш заключен под стражу до 22 мая. Петербургский городской суд рассмотрел удовлетворил апелляцию прокуратуры об изменении меры пресечения бывшему сенатору Александру Сабадашу, который является фигурантом дела о хищении 952 млн рублей.
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