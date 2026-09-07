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Царьград

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Отпуск на грани: как на самом деле туристы отдыхали в Крыму

Отпуск на грани: как на самом деле туристы отдыхали в Крыму

Лето‑2026 в Крыму оказалось не про беззаботный отпуск, а про выживание в условиях ЧС: туристы сталкивались с отключениями электричества, дефицитом топлива и эвакуациями из‑за атак БПЛА.

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