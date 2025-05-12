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Bloomberg: Трамп поддержал заявление Мерца, Макрона, Стармера и Туска о санкциях

Bloomberg: Трамп поддержал заявление Мерца, Макрона, Стармера и Туска о санкциях

Президент США Дональд Трамп в ходе частных бесед одобрил заявление о новых антироссийских санкциях, с которым во время своего приезда в Киев выступили канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

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