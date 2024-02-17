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Мы соседи по планете

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Такого мы еще не видели — индийский пин-ап

Такого мы еще не видели — индийский пин-ап

Канадская художница индийского происхождения Нимиша Бханот (Nimisha Bhanot) создала невероятную серию рисунков в стиле пин-ап: героинями стали индийские женщины, что само по себе является беспрецедентным явлением.

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