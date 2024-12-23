Серьезно подорожают самые простые продукты: россиян предупредили о новом росте цен в 2025 году

Российским гражданам рассказали, какие продукты питания сильнее всего подорожают в Новом 2025 году. Ожидается, что наибольший рост будет наблюдаться среди самых простых продовольственных товаров, таких как картофель и куриные яйца.
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