Юрий Стоянов запретил дочери становится актрисой: “Как тяжело, какой путь… Тяжкий”

Известный актер и комик Юрий Стоянов поделился откровением в интервью с Романом Костомаровым. Он рассказал, что изначально не позволил своей дочери Екатерине выбрать профессиональный путь в актерском ремесле.
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