В Якутии полицейские уличили заведующего магазином в краже шин для грузовых автомобилей

В полицию Томпонского района обратился заведующий одного из магазинов поселка Хандыга. Мужчина сообщил, что в ходе ревизии обнаружена пропажа 11 шин для грузовых автомашин, общей стоимостью 558 тысяч рублей.
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