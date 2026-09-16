22-летняя звезда TikTok внезапно умерла после операции по уменьшению груди

В Бразилии при загадочных обстоятельствах ушла из жизни популярная 22-летняя блогерша Дуда Алвес.Трагедия произошла всего через несколько недель после того, как девушка перенесла хирургическую операцию по уменьшению груди.
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