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Орловские новости

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Путину представили район Москвы, спроектированный по зеленым стандартам

Путину представили район Москвы, спроектированный по зеленым стандартам

В ходе визита на VIII Российско-китайское ЭКСПО в Харбине российский лидер в сопровождении заместителя председателя КНР Хань Чжэна ознакомился с концепцией нового жилого района Москвы, который спроектирован по международным зеленым стандартам, сообщили в пресс-службе Сбера.

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