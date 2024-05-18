Путину представили район Москвы, спроектированный по зеленым стандартам

В ходе визита на VIII Российско-китайское ЭКСПО в Харбине российский лидер в сопровождении заместителя председателя КНР Хань Чжэна ознакомился с концепцией нового жилого района Москвы, который спроектирован по международным зеленым стандартам, сообщили в пресс-службе Сбера.