FTimes

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Подох....это очень хорошо! А в счет убытков от его деяний все его имущество в России надо конфисковать в пользу госуд...Кому и какое насл...
  • Ed
    Желание обгадить непонятое и представить дефектным и есть первейший неизбежный признак дерьмоидиотаШесть мифов о сов...
  • Zoia Goldshtab
    Как и всегда ни о чем.....Что предсказала Р...

Блогершу-миллиардершу Лерчек ожидают сложности с бизнес-партнёрами

Блогершу-миллиардершу Лерчек ожидают сложности с бизнес-партнёрами

Блогершу-миллиардершу Лерчек ожидают сложности с бизнес-партнёрами Елена ГалицкаяВ мире блогерства и косметической индустрии начинается настоящая сенсация, поскольку супруги Валерия и Артём Чекалины, известные как блогерша Лерчек и успешный предприниматель, сталкиваются с рядом финансовых претензий со стороны их бывших бизнес-партнёров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх