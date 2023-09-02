Блогершу-миллиардершу Лерчек ожидают сложности с бизнес-партнёрами Елена ГалицкаяВ мире блогерства и косметической индустрии начинается настоящая сенсация, поскольку супруги Валерия и Артём Чекалины, известные как блогерша Лерчек и успешный предприниматель, сталкиваются с рядом финансовых претензий со стороны их бывших бизнес-партнёров.