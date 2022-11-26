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Месси и Фернандес получили лучшие оценки за игру с Мексикой – 8 из 10 от TyC Sports

Форвард Лионель Месси и хавбек Энцо Фернандес получили лучшие баллы за игру с Мексикой. Оба футболиста отметились голами в матче ЧМ-2022, завершившемся со счетом 2:0.

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