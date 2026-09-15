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Премиальный во всем. Как строится отельный комплекс RIZALTA в Белокурихе

Премиальный во всем. Как строится отельный комплекс RIZALTA в Белокурихе

Чуть больше года назад – 30 апреля 2025-го – на въезде в Белокуриху начали возводить комплекс курортных отелей RIZALTA.

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