В России бывшего курсанта военного училища осудили на 12 лет за госизмену

Мужчина собирал разведданные, которые могли быть использованы для подрыва безопасности страны.Второй Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему курсанту Рязанского высшего военно-воздушного десантного командного училища Владиславу Бояршинову по обвинению в государственной измене.
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