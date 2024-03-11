Кузбассовец отправился в колонию за изнасилование 11-летней родственницы

В отделе по работе со СМИ Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу 11 марта сообщили, что суд вынес приговор 24-летнему жителю Тяжинского района за изнасилование несовершеннолетней.
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