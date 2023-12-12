Пробные экзамены сдадут в школах Южнопортового

Одиннадцатиклассники в школах Южнопортового начали сдавать пробные экзамены. Выпускники напишут контрольные для проверки своих знаний как по обязательным предметам — русскому языку и математике, так и по дополнительным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии