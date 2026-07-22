«Это уже чревато сухопуткой»: раскрыто, чем закончится перекрытие Красного моря вслед за Ормузом

САНА, 22 июля, ФедералПресс. Йеменские хуситы заявили о намерении заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, через который проходит значительная часть мировых морских перевозок и экспорт нефти из стран Персидского залива после блокирования Ормузского пролива Ираном и США.