«Это уже чревато сухопуткой»: раскрыто, чем закончится перекрытие Красного моря вслед за Ормузом

САНА, 22 июля, ФедералПресс. Йеменские хуситы заявили о намерении заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, через который проходит значительная часть мировых морских перевозок и экспорт нефти из стран Персидского залива после блокирования Ормузского пролива Ираном и США.
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