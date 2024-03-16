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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича Кварацхелия: «Наполи» – великий клуб, один из лучших в мире, здесь играл Марадона. Счастлив выступать здесь»

 «Я очень счастлив играть здесь, потому что болельщики «Наполи» просто фантастические. Они очень любят футбол, и я горжусь тем, что они так хорошо ко мне относятся.

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