Профилактическая акция "СтопНаркотик" прошла в Октябрьском районе Барнаула

На территории Октябрьского района Барнаула прошла профилактическая акция "СтопНаркотик". Данное мероприятие посвящено устранению незаконной рекламы наркотических веществ и профилактике негативных явлений в молодежной среде, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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