Захарова заявила: Россия ответит жестко на захват школы при российском посольстве в Польше

В ответ на захват школы при российском посольстве в Польше, Россия даст очень жёсткий ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».