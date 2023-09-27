Диетолог Сычева: У манной каши самый высокий гликемический индекс

В интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева рассказала о свойствах манки. Манная каша является наименее полезной кашей, по словам специалиста, так как не содержит клетчатки, в которой содержатся витамины группы B, кроме того, клетчатка является питательной средой для полезных бактерий, живущие в кишечнике.