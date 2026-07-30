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FiNE NEWS

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Мощный пожар охватил склад во Владивостоке

Утром 31 июля во Владивостоке произошёл мощный пожар на складе, расположенном на улице Днепровской. По данным пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, огонь распространился на площадь около 1000 квадратных метров.

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