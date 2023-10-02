Комментатор Губерниев заявил, что "Крылья" по делу победили "Спартак" в РПЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал игроков и тренеров московского "Спартака" после поражения от самарских "Крыльев Советов" в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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