Лидер Венгрии поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО — Bloomberg

Поддержкой лидеров Словакии и Венгрии своей кандидатуры на пост генсека НАТО удалось заручиться премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, заявил пресс-секретарь политика, сообщает 18 июня агентство Bloomberg.
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